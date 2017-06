BORSE EUROPA in lieve calo dopo giornata fiacca per risultati

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3643,95 -0,14 3290,52 STOXX EUROPE 600 395,6 -0,05 361,42 STOXX BANCHE 188,67 0,07 170,27 STOXX OIL&GAS 316,51 0,35 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,2 0,06 269,66 STOXX AUTO 584,24 0,45 542,82 STOXX TLC 303,65 -0,47 292,22 STOXX TECH 432,57 -0,27 367,87 LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Le borse europee perdono terreno oggi dopo avere toccato ieri i massimi da 21 mesi, con risultati societari negativi che pesano su singoli titoli, anche se la solidità dei finanziari limita i cali degli indici. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,55 italiane scende dello 0,05% a 395,6 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX scende dello 0,03%, il britannico FTSE 100 sale dello 0,22% e il francese CAC 40 perde lo 0,05%. ** Male costruzioni e materiali (-0,74%), zavorrati dal calo di HeidelbergCement (-1,9%) dopo che la società ha registrato -3% di utile operativo nel primo trimestre. ** Recuperano terreno i titoli energetici (+0,33%) nonostante l'impatto negativo dei risultati su TGS NOPEC, società norvegese specializzata in acquisizioni di dati geofisici multi-client, che perde il 3,75%. ** Il distributore tedesco di prodotti chimici Brenntag perde il 4,56% dopo risultati trimestrali sotto le attese. ** La banca olandese ING guadagna il 2,61% dopo i risultati del primo trimestre che mostrano un utile pretasse sopra le aspettative. ** AXA sale dello 0,37%: la compagnia assicurativa francese ha annunciato di voler quotare negli Usa le attività d'oltreoceano nel 2018. ** Il titolo Barratt Developments sale del 3,77%, dopo che la società di costruzioni britannica ha detto di aspettarsi che l'utile pretasse 2016/2017 centri la parte alta delle aspettative del mercato. ** La società francese del settore energetico Rubis guadagna il 6,14%, ai livelli più alti di sempre, dopo risultati positivi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia