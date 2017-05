BORSE EUROPA positive sostenute da risultati e M&A

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3581,65 0,12 3290,52 STOXX EUROPE 600 386,59 0,13 361,42 STOXX BANCHE 183,57 -0,1 170,27 STOXX OIL&GAS 311,7 0,36 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,11 -0,4 269,66 STOXX AUTO 571,25 -0,24 542,82 STOXX TLC 300,26 0,3 292,22 STOXX TECH 420,94 0,95 367,87 LONDRA, 25 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo nella seduta odierna, sostenute da accordi e trimestrali, mentre almeno per ora si torna a guardare ai fondamentali dopo che l'attenzione recentemente è stata tutta per la politica. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,25 italiane sale dello 0,13% a 386,59 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX scende dello 0,05%, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,12% e il francese CAC 40 lo 0,14%. La vittoria del candidato centrista Emmanuel Macron al primo turno delle presidenziali francesi ieri ha fatto trarre un respiro di sollievo agli investitori generando un rally globale degli asset rischiosi. "Ci sono tutti questi fattori positivi a favore dell'Europa, ma il problema ovviamente è che ci sono stati degli ostacoli sulla strada dal punto di vista politico con cui fare i conti quest'anno", ha commentato Ken Odeluga, market analyst di City Index. ** Il titolo AMS guadagna il 14,1% dopo che il produttore di chip ha riportato ricavi nel primo trimestre sopra le proprie stime e ha aggiunto che potrebbe alzare l'obiettivo di crescita di medio termine. ** Risultati sopra le attese spingono anche il titolo Volvo , a +7,4%. ** Christian Dior balza del 12%, nuovo record: LVMH e il miliardario Bernard Arnault hanno annunciato un'operazione che punta a semplificare la catena di controllo, con l'acquisizione da parte della famiglia delle minorities della holding Christian Dior. ** LVMH guadagna il 4%, mentre Hermes, di cui possiede una quota, perde il 4,5%. ** I risultati pesano invece sulla società svedese del settore minerario Boliden, a -7,3%. ** In calo anche il titolo Whitbread (-7,4%), dopo che la società, proprietaria di Costa Coffee, ha annunciato i risultati e ha detto di aspettarsi un calo della fiducia dei consumatori il prossimo anno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia