BORSE EUROPA, rally dopo voto francese, brillano bancari

ROMA, 24 aprile (Reuters) - INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3569,82 3,77 3290,52 STOXX 600 EUROPE 385,28 1,89 361,42 STOXX BANCHE 183,17 4,42 170,27 STOXX OIL&GAS 313,05 2,12 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,48 2,21 269,66 STOXX AUTO 572,45 2,83 542,82 STOXX TLC 299,46 1,91 292,22 STOXX TECH 417,3 2,12 367,87 MILANO, 24 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è in netta salita oggi, con gli investitori che tornano al rischio dopo che il centrista Emmanuel Macron è in testa al primo turno delle elezioni francesi, un evento che ha allontanato gli spettri dell'incertezza politica in Europa. Le azioni dei titoli francesi e dei bancari sono quelle in maggiore rialzo, con l'indice del comparto europeo in rialzo di oltre il 5% ai massimi da 16 mesi e le blue chip d'oltralpe al massimo da aprile 2015. Macron si avvicina alla presidenza francese dopo aver vinto il primo turno ed apprestarsi al ballottaggio con la leader dell'estrema destra Marine le Pen il 7 maggio. "I mercati tirano un sospiro di sollievo dopo che alcuni scenari a forte rischio si sono allontanati, a beneficiarne soprattutto i bancari francesi e più in generale europei", commenta un analista di Unicredit. ** Alle 11,25 italiane lo STOXX 600 segna +1,89%, mentre Londra +1,82% e Francoforte +2,87% ai massimi storici. ** Parigi registra un +4,27% alla stessa ora, al massimo da oltre 9 anni. ** Nove dei dieci titoli in maggior rialzo nel paniere europeo sono banche, con Commerzbank, Societe Generale e UniCredit a guidare la salita, tutte con guadagni superiori all'8%.