BORSE EUROPA in rialzo grazie a risultati societari, banche

INDICI ORE 12,11 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3424,79 0,44 3290,52 STOXX EUROPE 600 377,89 0,41 361,42 STOXX BANCHE 172,5 1,45 170,27 STOXX OIL&GAS 311,45 -0,26 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,38 0,54 269,66 STOXX AUTO 549,41 1,19 542,82 STOXX TLC 294,13 0,08 292,22 STOXX TECH 409,72 0,63 367,87 LONDRA, 19 aprile (Reuters) - I mercati europei sono oggi in recupero, dopo che ieri hanno segnato la perdita quotidiana più forte degli ultimi cinque mesi, grazie a un rimbalzo dei titoli bancari e ad alcuni risultati aziendali positivi nel primo trimestre dell'anno, che hanno offuscato la debolezza nel comparto gas e petrolio. L'indice pan-europeo STOXX 600 guadagna lo 0,4% circa alle 12,10 circa. ** L'indice britannico FTSE è piatto, mentre la sterlina si rafforza. Francoforte guadagna lo 0,3%, Parigi quasi lo 0,4%, Madrid lo 0,75%. ** Il comparto bancario, che ha chiuso in ribasso per sei sedute di seguito, ora guadagna l'1,4% circa. ** Banco Popular e Unicredit sono tra i titoli migliori del settore. ** Aiuta anche l'annuncio della copertura di Jefferies sul gruppo bancario olandese ING Group con l'indicazione "buy". Il titolo sale del 2,6%. ** Le francesi Societe Generale e Credit Agricole dominano il Cac 40. ** Rimbalza anche il comparto dei materiali estrattivi, che guadagna l'1,3%, mentre petrolio e gas sono in perdita. ** Situazione mista sul fronte dei profitti delle aziende europee. Il gruppo Edenred, specializzato in buoni pasto, guadagna il 4,7% dopo aver annunciato una crescita dei ricavi nel primo trimestre maggiore delle attese e ha confermato i target, grazie alla crescita in America Latina. ** La società di servizi petroliferi Vopak guadagna oltre il 4% grazie ai risultati riportati. ** Il gruppo del lusso britannico Burberry perde invece oltre il 5,3% dopo aver registrato un rallentamento nel quarto trimestre a causa delle minori vendite negli Usa. ** Perde anche Zalando (-5%), che pure si è detto soddisfatto dei risultati del primo trimestre nonostante la pressione sui margini dovuta agli sconti post-natalizi. ** In calo il gruppo media francese Vivendi, dopo che l'Agcom italiano ha disposto la discesa nel capitale di Telecom Italia o o di Mediaset. Secondo gli analisti di Jefferies, è improbabile che il gruppo di Vincent Bolloré riduca il suo 23,9% in Telecom. Il gruppo britannico di engineering Cobham perde oltre il 7,5% dopo aver aggiunto 683 milioni di nuove azioni destinate allo scambio. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia