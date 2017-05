BORSE EUROPA verso perdita settimanale, pesano bancari, brilla SCA

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3452,96 -0,45 3290,52 STOXX 600 EUROPE 380,19 -0,45 361,42 STOXX BANCHE 171,84 -1,24 170,27 STOXX OIL&GAS 318,33 -1 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,11 -0,48 269,66 STOXX AUTO 545,72 -0,68 542,82 STOXX TLC 296,52 -0,5 292,22 STOXX TECH 410,39 -0,38 367,87 LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Le borse europee sono deboli a metà seduta depresse soprattutto dal calo dei bancari con gli indici che sia avviano a chiudere in rosso il bilancio di questa settimana pre-pasquale. ** Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede quasi mezzo punto percentuale e si appresta ad archiviare la settimana in ribasso dopo due di rialzo. ** Il comparto bancario alla stessa ora segna -1,24%, intorno ai minimi da cinque settimane, nella quinta seduta di ribasso con gli investitori poco inclini al rischio negli ultimi giorni. ** La spagnola Banco Popular è la peggiore del settore, con un calo del 4,3%. Anche le francesi Societe Generale, Credit Agricole e BNP Paribas sono pesanti, con decrementi che vanno dall'1,8 al 2,7%. ** La compagnia aerea tedesca Lufthansa lascia sul terreno il 3,8% dopo che InfiniteMiles ha venduto una quota del 2,5% a 15,25 euro per azione. ** Svenska Cellulosa Aktiebolaget balza di oltre il 7% su massimi record dopo che un giornale svedese ha scritto che un gruppo di compagnie di private equity hanno avanzato un bid da 22,3 mld di dollari per rilevare un'unità dell'azienda, citando fonti anonime. ** L'oro si porta oggi ai massimi da cinque mesi dopo le tensioni scatenate dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sulla forza del dollaro. Tra i minerari, Centamin sale di quasi il 5%, e sono positive anche Fresnillo e Randgold Resources. ** Mediclinic segna +3,6%, miglior titolo sulla piazza di Londra oggi, dopo un update ai suoi conti secondo cui le revenue 2017 sono aumentate del 3,5%. ** La britannica ABF guadagna il 3,4% dopo che Jefferies ha alzato la raccomandazione a "buy" da "hold". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia