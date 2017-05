BORSE EUROPA deboli con minerari e finanziari

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3479,65 -0,28 3290,52 STOXX 600 EUROPE 379,59 -0,31 361,42 STOXX BANCHE 176,43 -0,25 170,27 STOXX OIL&GAS 319,34 0,3 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,79 -0,65 269,66 STOXX AUTO 550,45 -0,26 542,82 STOXX TLC 296,02 -0,6 292,22 STOXX TECH 412,14 -0,28 367,87 LONDRA, 7 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta avviandosi ad una contenuta perdita settimanale, in un mercato nel quale gli investitori sembrano ritirarsi dagli asset più rischiosi. ** Alle 12,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,3%, mentre nella settimana perde lo 0,4%. Il comparto in maggior ribasso è quello legato alle materie prime (-1,1%) mentre i bancari (-0,25%) si avviano a chiudere la peggior settimana in un mese. ** Il comparto petrolifero sale invece dopo che i prezzi del greggio sono balzati sui massimi da un mese in reazione all'attacco Usa contro la Siria di questa notte. ** Gli investitori attendono anche i dati sull'occupazione statunitense in arrivo nel pomeriggio. ** In Gran Bretagna, la produzione industriale è scesa a sorpresa in febbraio, aumentando i timori di un rallentamento dell'economia. ** Tra i titoli in evidenza oggi, la svedese Billerudkorsnas cede oltre il 5% nella seduta peggiore da nove mesi dopo aver comunicato che costi aggiuntivi peseranno sugli utili del primo trimestre. ** La britannica Ocado perde il 4,8% dopo che Ubs ha tagliato il rating a "sell". ** Un upgrade da parte di RBC aiuta invece Standard Life e Aberdeen Asset Management che salgono rispettivamente del 2,8 e del 2,7%. ** Mediaset Espana guadagna il 2,35 dopo che JP Morgan ha promosso il titolo ad 'overweight'. ** L'aumento dei prezzi dell'oro, considerato un bene rifugio, ai massimi da 5 mesi, spinge Randgold Resources in rialzo del 2,5%. ** Sale dello 0,4% anche il settore immobiliare positivo come tutti i titoli difensivi in questi giorni. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia