BORSE EUROPA deboli con Basf al termine di una settimana positiva

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3298,9 -1,05 3290,52 STOXX 600 EUROPE 369,6 -0,87 361,42 STOXX BANCHE 169,81 -1,3 170,27 STOXX OIL&GAS 307,65 -1,21 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,18 -0,99 269,66 STOXX AUTO 555,44 -1,01 542,82 STOXX TLC 294,65 -0,09 292,22 STOXX TECH 394,99 -0,94 367,87 MILANO, 24 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo scende a metà seduta, penalizzato dal calo dei bancari e dal ribasso della chimica Basf, titolo peggiore del paniere europeo oggi. ** Alle 12,45 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,87%, pur rimanendo vicino al massimo da 14 mesi segnato mercoledì ed avviandosi a chiudere in rialzo la terza settimana di fila dopo solide trimestrali e dati macro incoraggianti. ** BASF cede oltre il 3% nonostante abbia annunciato il ritorno alla crescita degli utili, dopo che l'aumento dei prezzi petrolchimici ha rafforzato i profitti del quarto trimestre. Per Baader Bank il suo outlook resta ad ogni modo deludente. ** Le banche sono sotto pressione, con l'indice di settore che cede l'1,3% al minimo da due settimane dopo risultati insoddisfacenti dalle britanniche Standard Chartered e Royal Bank of Scotland. ** Anche le francesi BNP Paribas, Societe Generale e Credit Agricole sono deboli, appesantite dalle aspettative sul voto per l'Eliseo. Gli ultimi sondaggi danno ancora la leader dell'estrema destra euroscettica Marine Le Pen favorita al primo turno ma non al secondo. ** "Se i sondaggi sbagliano e Le Pen vince aumenteranno i timori di una possibile uscita dall'euro di Parigi", commenta un analista di Ubs, aggiungendo che con questo scenario a scendere sarebbero soprattutto i finanziari più soggetti a perdite in caso di allargamento dello spread. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, il gruppo media Vivendi cede il 5% dopo che il suo utile operativo core ha perso un quinto rispetto allo scorso anno, colpito dal calo dei clienti della sua pay-tv francese. ** Sul lato positivo, Ingenico è la migliore dello STOXX, con un +4,5%, dopo un update positivo ai conti che è stato accolto con favore dagli investitori.