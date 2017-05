BORSE EUROPA deboli dopo sette sedute in rialzo

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3311,87 -0,36 3290,52 STOXX 600 EUROPE 370,12 -0,36 361,42 STOXX BANCHE 177,58 -0,39 170,27 STOXX OIL&GAS 311,24 -0,37 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,94 -0,52 269,66 STOXX AUTO 558,69 -0,52 542,82 STOXX TLC 287,12 0,16 292,22 STOXX TECH 391,38 0,38 367,87 LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in calo oggi, dopo sette sedute consecutive di rialzo, appesantito dal ribasso dei titoli minerari in seguito alla discesa dei prezzi dei metalli e con la britannica Cobham che crolla dopo una trimestrale insoddisfacente. ** A contribuire alla debolezza del mercato anche NN Group e Drax che scendono decisamente dopo update deludenti ai loro conti. ** Alle 12,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 perde lo 0,36% dopo il massimo degli ultimi due mesi visto ieri. ** Anche Londra, sul cui listino i minerari hanno un peso rilevante, perde lo 0,5%, mentre Francoforte lo 0,3. ** Cobham è il peggiore del paniere con un ribasso del 20% che lo trascina ai minimi da 13 anni nella seduta peggiore di sempre. ** A livello di comparti, la maglia nera oggi va ai minerari che cedono quasi l'1% in seguito al calo dei prezzi del rame dopo che la Cina ha indebolito investimenti e dunque domanda di materie prime. Anglo American, Antofagasta e Rio Tinto cedono tra lo 0,5 e il 2,4%. ** Tra gli altri titoli, l'olandese NN Group perde l'8% dopo uan trimestrale sotto le attese, mentre Drax scende di circa il 7 dopo aver annunciato la revisione della sua politica di dividendi. ** Vanno bene invece oggi le compagnie aeree. Air France-KLM balza del 6% dopo un profitto operativo 2016 migliore del previsto. International Consolidates Airlines Group e Lufthansa salgono rispettivamente dell'1,9% e del 2,8%. ** Ericsson segna un progresso del 3,4%, miglior titolo dello STOXX 600, a seguito di speculazioni di stampa secondo cui Cisco è aperta a nuove acquisizioni mentre Capgemini guadagna il 2,7% dopo aver detto che punta a ricavi superiori nel 2017. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia