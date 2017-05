BORSE EUROPA vicino a massimi gennaio grazie a minerari, M&A

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3285,01 0,43 3290,52 STOXX 600 EUROPE 368,61 0,33 361,42 STOXX BANCHE 172,52 -0,05 170,27 STOXX OIL&GAS 312 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,52 0,17 269,66 STOXX AUTO 551,75 1,07 542,82 STOXX TLC 284,78 0,03 292,22 STOXX TECH 386,94 0,52 367,87 13 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo per la quinta seduta consecutiva oggi con i minerari ai massimi da due anni e mezzo sul rincaro dei prezzi del rame e alcune offerte di takeover che hanno spinto la farmaceutica tedesca Stada ad un picco record. ** Alle 11,30 italiane lo STOXX 600 segna +0,3% circa, appena sotto al massimo registrato in gennaio quando l'indice toccò il suo livello piu alto da fine 2015. Londra alla stessa ora +0,08%. ** Il comparto legato alle materie prime sale del 2,4% per poi ripiegare leggermente e registrare un +1,8%, con il rame ai massimi da più di 20 mesi tra scambi nervosi. ** Durante il fine settimana oltre 300 persone incappucciate hanno vandalizzato la miniera di Billiton a Escondida in Cile, la più grande miniera di rame del mondo, e costretto i lavoratori a fermarsi durante uno sciopero. "Lo sciopero non si risolverà velocemente", si legge in una nota degli analisti di Jefferies. ** BHP sale dell'1,4%, e anche altri minerari venno bene. Rio Tinto e Anglo American segnano rispettivamente +0,9% e +1,7%. ** Sempre nel settore guadagna il 2,5% la svedese Boliden dopo l'upgrade da parte di un broker a seguito di risultati oltre le attese la scorsa settimana. ** Occhi anche sull'attivuità M&A con la tedesca Stada che ha ricevuto due offerte di takeover e schizza del 13,4%. ** Osram è positiva dopo aver ottenuto il via libera per la vendita della controllata LEDvance a un consorzio cinese. ** Tra i titoli più deboli Saab AB, che cede circa due punti e mezzo percentuali dopo che il suo profitto trimestrale e la proposta di dividendo non hanno soddisfatto il mercato. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia