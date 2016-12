BORSE EUROPA scendono da massimi 3 settimane, bene oil dopo Opec

INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.027,32 -0,80 3.267,52 STOXX EUROPE 600 340,12 -0,55 365,81 STOXX BANCHE 158,15 -0,01 182,63 STOXX OIL&GAS 298,51 0,82 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254,26 -0,25 285,56 STOXX AUTO 490,71 -0,66 565,06 STOXX TLC 272,75 -0,66 347,10 STOXX TECH 343,02 -0,72 355,86 L'azionario europeo è debole a metà seduta, in un mercato che vende dopo due giorni di rally e con gli indici che scendono dai massimi delle ultime tre settimane visti ieri, penalizzati tra l'altro dal calo di TalkTalk ed Elekta. I mercati non sono aiutati dalle buone notizie sul fronte della manifattura, con il pmi dell'area euro che a novembre ha segnato il massimo dall'inizio del 2014, beneficiando di una valuta debole e di una domanda in rafforzamento. Alcuni trader dicono che, dopo il rally che a novembre ha portato l'azionario Usa sui massimi, gli investitori vogliono prendere una pausa a inizio dicembre, con il referendum in Italia e le elezioni in Austria questo fine settimana che invitano alla cautela. Nonostante la forte performance dei petroliferi dopo l'accordo Opec, Wall Street ha terminato in calo ieri. ** Alle 11,50 italiane lo STOXX 600 cede poco più di mezzo punto percentuale dopo aver registrato nella seduta di ieri il massimo dal 10 novembre scorso. ** Quasi tutti i settori sono in territorio negativo, con l'eccezione delle commodities che beneficiano dell'accordo Opec per limitare la produzione. ** Lo STOXX Europe 600 Oil and Gas segna +0,82%, mentre il basic resources +0,3%, unici due comparti con il segno più oggi. ** Il titolo peggiore del listino paneuropeo è TalkTalk, che cede quasi il 5% dopo il downgrade di JP Morgan a "underweight" da "neutral". ** Anche la svedese Elekta perde il 4,6% dopo risultati sotto le attese. ** Il migliore dello STOXX 600 oggi è Banco Popular, che sale dell'8% dopo che la banca -- il cui titolo ha perso il 70% da inizio anno -- ha convocato un cda straordinario e sostituito il presidente. A contribuire al rialzo anche la notizia riportata dal quotidiano Expansion secondo cui l'istituto sarebbe in colloqui per un possibile merger con BBVA o un altro grosso istituto. ** Daily Mail and General Trust sale del 6,5% dopo utili migliori del previsto nonostante la flessione dei ricavi. Si spera molto anche nell'azione del nuovo Ceo nel rinvigorire la crescita della compagnia. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia