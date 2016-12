BORSE EUROPA ritracciano da massimi 11 mesi, giù Mps e Danone

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3253,76 -0,17 3267,51 FTSEUROFIRST300 1421,35 -0,16 1437,53 STOXX 600 359,38 -0,18 365,81 STOXX BANCHE 173,19 -0,89 182,63 STOXX OIL&GAS 318,14 -0,16 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 267,98 -0,52 285,56 STOXX AUTO 544,89 0,36 565,06 STOXX TLC 293,27 0,83 347,10 STOXX TECH 364,9 0,6 355,86 MILANO, 19 dicembre (Reuters) - Le borse europee stamani ritracciano dai massimi da 11 mesi, con il Monte dei Paschi che guida il ribasso dei bancari sui timori per l'operazione di aumento del capitale e Danone in calo dopo un warning sulla crescita delle vendite. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,35 italiane scende dello 0,18% a 359,38 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,19%, il tedesco DAX è piatto e il francese CAC 40 scende dello 0,29%. Il settore bancario è quello che registra le perdite maggiori oggi, sulle prese di profitto e con gli investitori cauti su Mps. "Un successo dell'operazione mi parrebbe davvero sorprendente", commenta Alessandro Balsotti, portfolio manager di JCI Capital, aggiungendo che l'istituto senese potrebbe stare solo prendendo tempo in attesa che venga finalizzato un decreto sull'aiuto di stato. ** Sempre nel settore bancario, Deutsche Bank perde il 2,62% e Barclays il 2,1%. ** Danone lascia sul terreno il 2,55%. Il gruppo alimentare francese ha detto di aspettarsi una crescita delle vendite nel 2016 leggermente inferiore ai target iniziali per via di una performance sotto le attese del settore latticini europeo. ** Tra i titoli che vanno meglio, quello della svedese Svenska Cellulosa SCA : sale del 3% dopo che il gruppo, specializzato in prodotti per l'igiene e carta, ha annunciato un accordo da 2,7 miliardi di euro per rilevare la tedesca Bsn Medical, leader nei prodotti per la cura delle ferite. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia