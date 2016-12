BORSE EUROPA poco mosse, verso terza settimana positiva

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.041,10 0,02 3.267,52 STOXX EUROPE 600 341,95 0,03 365,81 STOXX BANCHE 157,94 -0,60 182,63 STOXX OIL&GAS 291,25 -0,49 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 255,97 -0,22 285,56 STOXX AUTO 499,11 -0,26 565,06 STOXX TLC 275,05 -0,25 347,10 STOXX TECH 348,85 -0,27 355,86 LONDRA, 25 novembre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse a metà seduta, con gli indici che si avviano a chiudere la terza settimana di fila con bilancio positivo. ** Alle 11,45 italiane lo STOXX Europe 600 è inmarginale salita (+0,03%). Londra segna +0,01%, Francoforte -0,13% e Parigi -0,07%. ** Il comparto oil and gas registra un -0,49%, tra i peggiori in Europa oggi, dopo che i prezzi del greggio hanno perso più dell'1% a causa della forza del dollaro, dell'offerta saudita in aumento per i clienti asiatici e del calo dell'import cinese. ** Restano sulle sfondo, pesando soprattutto sulle banche , i timori legati all'incertezza sul voto del referendum italiano del 4 dicembre. Il settore bancario europeo cala dello 0,6%. ** Bene invece i farmaceutici in salita dello 0,6%. Il settore è sostenuto dal rally della svizzera Actelion che sale di oltre il 10% sulla notizia di Bloomberg secondo cui si starebbe lavorando alla possibilità di un takeover da parte di Johnson & Johnson. Né Actelion né J&J hanno voluto rilasciare commenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia