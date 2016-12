BORSE EUROPA poco mosse, aspettano Yellen

INDICE ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.024,97 -0,05 3.267,52 STOXX EUROPE 600 338,96 0,14 365,81 STOXX BANCHE 157,45 -0,48 182,63 STOXX OIL&GAS 283,57 -0,05 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,46 -0,05 285,56 STOXX AUTO 493,80 0,49 565,06 STOXX TLC 277,04 0,87 347,10 STOXX TECH 335,89 0,27 355,86 LONDRA, 17 novembre - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta con un'intonazione prevalentemente positiva, in attesa dell'intervento del numero uno Fed Janet Yellen atteso nel pomeriggio al Congresso. Alle 12,10 italiane il benchmark paneuropeo STOXX 600 segna +0,12% dopo un'apertura in marginale calo. L'indice perde il 7% circa da inizio anno. "Nonostante il sell-off sui bond Usa e le aspettative di inflazione in salita, ci si attende che Yellen sia cauta e che non dia troppo credito alle recenti turbolenze dei mercati", commenta Ipek Ozkardeskaya, analista di London Capital Group. "Questo è il maggior rischio di ribasso sui mercati equity oggi". ** Lo STOXX Europe 600 Basic Resources guadagna oltre l'1% sulle attese che i prezzi dei metalli restino forti a seguito della promessa di Donald Trump di investire in infrastrutture. Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton e Antofagasta segnano progressi tra l'1,1 e il 2,2%. ** I guadagni dei minerari sono controbilanciati dalle perdite dei bancari. Il comparto bancario cede lo 0,48%, peggiore settore in Europa oggi, con gli investitori che prendono profitto dopo il recente rally. Credit Agricole , ABN Amro e Royal Bank of Scotland perdono tra l'1,2 e il 2%. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Investec sale del 4,2%, miglior titolo dello STOXX 600, dopo aver riportato un rialzo del 20% nei profitti semestrali. ** Ahold Delhaize registra la peggior seduta in sette mesi dopo non essere riuscito a centrare le attese sui risultati del terzo trimestre a causa della debole performance sul mercato statunitense. ** Royal Mail cede il 5%, tra i peggiori del paneiere europeo, dopo un calo del 5% nei profitti del primi sei mesi dell'anno. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia