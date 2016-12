BORSE EUROPA quasi piatte, aiutano Wirecard e Bouygues

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3039,67 -0,33 3267,52 STOXX EUROPE 600 339,3 0,04 365,81 STOXX BANCHE 159,86 -0,22 182,63 STOXX OIL&GAS 284,56 0,15 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 255,72 0,46 285,56 STOXX AUTO 494,32 0,34 565,06 STOXX TLC 275,86 0,63 347,10 STOXX TECH 334,89 0,92 355,86 LONDRA, 16 novembre - Le borse europee sono piatte, dopo un inizio positivo grazie al rally del comparto commodity e ai risultati della tedesca Wirecard e della francese Bouygues. L'indice STOXX 600 cresce dello 0,04%. ** Tra i titoli che crescono maggiormente, l'azienda di sistemi di pagamento Wirecard avanza di oltre il 6,5% dopo aver diffuso la guidance per il 2017, mentre Bouygues guadagna il 4,5% dopo aver confermato il proprio outlook grazie all'aumento maggiore delle attese del profitto operativo nel terzo trimestre. ** Le azioni di B&M European Value Retail aumentano del 4,9% dopo che Jefferies ha alzato il giudizio a "buy" da "hold". ** Cala invece del 5% circa Bayer, che pesa su tutto il comparto chimico, in calo dello 0,75%. La casa farmaceutica perde dopo aver collocato 4 miliardi di bond convertendo, per contribuire a finanziare l'acquisizione di Monsanto. ** Tra i titoli maggiormente in perdita si segnala anche il supermarket online britannico Ocado (-4,7%): per gli analisti è il risultato dell'estensione dell'accordo tra l'alimentarista Morrison's e Amazon per offrire un nuovo servizio di consegna giornaliera di alimenti ai clienti Amazon Prime. ** In calo anche Hugo Boss, che perde oltre il 7,5% dopo che il nuovo amministratore delegato ha detto che la casa di moda dovrebbe tornare a crescere nel 2018, con alcuni piani per semplificare l'offerta. Con l'indice delle risorse di base e quello del petrolio in rialzo, gli investitori prediligono i settori più difensivi, come telecom e utilities. Da quando Donald Trump ha vinto le elezioni Usa, gli investitori stanno scommettendo su chi trarrà potenzialmente benefici dai suoi progetti di aumentare la spesa per le infrastrutture e liberalizzare il settore bancario. Questo tipo di speranze ha sostenuto i titoli minerari, edilizi e bancari. Ma gli analisti indicano nel prossimo referendum costituzionale italiano del 4 dicembre e nelle elezioni in Europa nel 2017 (Francia e Germania in particolare) un elemento di cautela. (Kit Rees) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia