BORSE EUROPA in rialzo su banche, merger

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.047,31 0,57 3.267,52 STOXX EUROPE 600 339,8 0,68 365,81 STOXX BANCHE 159,29 1,39 182,63 STOXX OIL&GAS 277,70 -0,33 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,19 1,39 285,56 STOXX AUTO 489,77 0,41 565,06 STOXX TLC 276,58 0,03 347,10 STOXX TECH 332,41 0,27 355,86 MILANO, 14 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è tonico a metà seduta oggi, sostenuto in particolare dai guadagni del settore bancario. Alle 12 italiane circa, lo STOXX 600 segna +0,66%. L'indice ha risentito favorevolmente della vittoria del repubblicano Donald Trump alla Casa Bianca, tra speculazioni secondo cui il neo-presidente implementerà al più presto un robusto pacchetto di stimoli fiscali in Usa. La prospettiva ha fatto salire i rendimenti dei bond e le attese di un rialzo dei tassi, cosa che ha favorito i titoli ciclici come i bancari. L'indice settoriale è tra i migliori oggi con un rialzo di quasi il 2%, aiutato anche dalle notizie di possibili merger in un settore i cui margini si sono notevolmente ridotti con tassi ultra-bassi e crescita debole. Commerzbank balza del 7% dopo che Handelsblatt ha scritto che potrebbe acquisire la rivale Oldenburgische Landesbank da Allianz . La svedese Intrum Justitia schizza fino a +16% a nuovi massimi record dopo aver annunciato un merger con la norvegese Lindorff. DCC sale dell'8% dopo aver previsto profitti annui oltre le attese di mercato. Siemens sehna un +1,8% dopo aver acquitato la statunitense Mentor Graphics in un deal da 4,5 mld dlr. I minerari Centamin, Randgold e Fresnillo sono in calo per la terza seduta consecutiva con il prezzo dell'oro ai minimi da cinque mesi a seguito del rafforzamento del dollaro su prospettive di rialzo dei tassi.