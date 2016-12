BORSE EUROPA a massimi due settimane, bene bancari e minerari

INDICE ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.085,83 0,97 3.267,52 STOXX EUROPE 600 342,81 0,88 365,81 STOXX BANCHE 158,51 2,93 182,63 STOXX OIL&GAS 287,28 0,88 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,48 3,04 285,56 STOXX AUTO 483,47 -0,23 565,06 STOXX TLC 282,63 -0,43 347,10 STOXX TECH 342,70 1,12 355,86 LONDRA, 10 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo per la quarta seduta consecutiva, con gli indici ai massimi da due settimane grazie anche al buon andamento di minerari e bancari. A sostenere il mercato i risultati incoraggianti di alcune primarie società come Vivendi. Alle 10,45 italiane, il paneuropeo STOXX 600 segna un guadagno di poco meno dell'1%. Ieri ha chiuso in rialzo dell'1,5% dopo aver recuperato le iniziali perdite dovute all'elezione shock del repubblicano Donald Trump alla Casa Bianca. Gli investitori sono sulle priorità politiche di Trump, inclusi generosi tagli alle tasse e maggiore spesa in difesa e infrastrutture, insieme a deregulation per le banche, dicono gli analisti. L'indice del comparto difesa e aerospazio si posiziona ai massimi da otto mesi (+2,8%) sulle attese dell'afflusso di nuovi capitali sul settore grazie a Trump. In evidenza la francese Thales, Leonardo Finmeccanica e la britannica Bae Systems con guadagni tra il 2 e il 5%. Aegon NV mette a segno un +9% dopo risultati migliori delle attese, mentre il gigante tlc francese Vivendi registra +6,4% grazie ad un utile trimestrale sopra le previsioni. Bene anche il comparto minerario che sale del 3,2%, grazie al rincaro dei prezzi dei metalli. Antofagasta, Glencore e Rio Tinto salgono tra il 3,7% e il 6%. Anche i bancari sono forti, sostenuti da titoli come Credit Suisse, UBS e Banco Popolare che vedono incrementi fino al 7%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia