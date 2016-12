BORSE EUROPA perdono terreno su dubbi piano stimolo Trump

INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3028,28 -0,6 3267,51 FTSEUROFIRST300 1334,5 -0,39 1437,53 STOXX 600 338,09 -0,23 365,81 STOXX BANCHE 156,76 -0,44 182,63 STOXX OIL&GAS 280,71 -1,42 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,73 0,21 285,56 STOXX AUTO 485,97 1,54 565,06 STOXX TLC 277,94 0,59 347,10 STOXX TECH 331,9 -1,13 355,86 MILANO, 11 novembre (Reuters) - Le borse europee stamani hanno virato in negativo. A offuscare i guadagni di Allianz dopo una revisione decisamente positiva e il rimbalzo delle utility sono i timori per i rischi impliciti nel programma di stimolo fiscale del presidente eletto Usa Donald Trump. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,40 italiane scende dello 0,23% a 338,09 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde l'1%, il tedesco DAX sale dello 0,3% e il francese CAC 40 lascia sul terreno lo 0,7%. "Gli ostacoli politici ed economici ai suoi piani (di Trump) non devono essere sottostimati", ha commentato Giuseppe Sersale, fund manager di Anthilia Capital a Milano. ** L'indice costruzioni e materiali è in calo dell'1,2%, dopo il massimo da nove anni raggiunto ieri per l'ottimismo sul programma di infrastrutture annunciato da Trump. ** A zavorrare l'indice le perdite dei produttori di cemento LafargeHolcim (-2,5%) e Heidelberg Cement, mentre il costruttore spagnolo ACS scende del 3,4%. ** Il titolo Allianz sale del 2,8% dopo che la compagnia assicurativa tedesca ha riportato un aumento sopra le attese dell'utile netto nel terzo trimestre e ha annunciato che la società Usa di gestione obbligazionaria Pimco ha registrato flussi netti positivi per la prima volta da oltre tre anni. ** Rimbalzo per le utility dopo il forte calo di ieri; l'indice di settore sale dell'1,3%. ** Nel settore utility, tuttavia, un calo degli utili di Innogy ha fatto scendere il titolo della società elettrica tedesca e della controllante RWE, rispettivamente del 5,3% e dell'1,9%. ** A limitare i guadagni anche le perdite del settore sanitario, in calo dell'1%, e dei pesi massimi dell'oil che risentono dei timori legati alla produzione. ** Gamesa sale del 5,3% dopo che il produttore spagnolo di turbine eoliche ieri ha alzato per la seconda volta in un anno i target di vendite e utili per il 2016. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia