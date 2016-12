BORSE EUROPA verso ottava seduta negativa, giù Moller-Maersk

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3003,94 -0,64 3267,51 FTSEUROFIRST300 1319,44 -0,39 1437,53 STOXX 600 334,09 -0,37 365,81 STOXX BANCHE 147,16 -1,6 182,63 STOXX OIL&GAS 284,36 -0,82 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 236,11 -0,96 285,56 STOXX AUTO 484,48 -1,67 565,06 STOXX TLC 286,96 0,24 347,10 STOXX TECH 336,72 -0,27 355,86 LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Le borse europee oggi sembrano indirizzate verso l'ottava seduta consecutiva in territorio negativo, a causa dei timori legati alle presidenziali Usa della prossima settimana e al calo di Moller-Maersk dopo i risultati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,10 italiane scende dello 0,37% a 334,09 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,28%, il tedesco DAX lo 0,69% e il francese CAC 40 lo 0,55%. Wall Street e le borse asiatiche sono scese dopo i sondaggi Usa che mostrano come la distanza tra il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump e la rivale democratica Hillary Clinton si stia riducendo in vista del voto di martedì. L'indice europeo di volatilità VSTOXX riflette il nervosismo: è al livello più alto da luglio. "Ora che è un po' meno certo che (Clinton) vinca... la cautela prende piede", commenta Ken Odeluga, market analyst di City Index. ** Il settore bancario è quello che registra il calo maggiore (-1,7%) ed estende le perdite rispetto alla seduta precedente. Standard Chartered è tra i titoli peggiori, a -4,9%, dopo i risultati deludenti di ieri e il taglio del target price da parte di Deutsche Bank e Natixis. ** La società di container shipping A.P. Moller-Maersk perde il 9,1% dopo risultati al di sotto delle previsioni, con un calo del 44% degli utili nel terzo trimestre. ** In controtrend alcuni titoli dopo risultati societari positivi: lo specialista della sicurezza G4S, la compagnia farmaceutica danese Lundbeck e il gruppo del lusso Hugo Boss guadagnano tra il 6,5% e l'8,5%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia