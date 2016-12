BORSE EUROPA deboli su trimestrali deludenti, a minimi settimana

INDICE ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.063,72 -0,70 3.267,52 STOXX EUROPE 600 339,52 -0,64 365,81 STOXX BANCHE 152,71 -0,82 182,63 STOXX OIL&GAS 292,37 -1,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,69 -0,82 285,56 STOXX AUTO 497,93 -0,54 565,06 STOXX TLC 291,32 -0,59 347,10 STOXX TECH 343,20 -1,47 355,86 L'azionario europeo è ai minimi di questa settimana a metà seduta, con titoli come Novo Nordisk e Gemalto in calo di oltre il 10% dopo risultati poco convincenti. Gli investitori hanno dimostrato poca tolleranza rispetto a trimestrali deludenti nelle ultime settimane, con i titoli che hanno lanciato profit warning o hanno mostrato di non rispettare le attese severamente puniti dal mercato. La danese Novo Nordisk perde oltre il 14% nella sua peggiore seduta da dieci anni dopo che la compagnia ha abbassato le stime sugli utili annui e ha sottolineato le proprie difficoltà sul mercato statunitense. Gemalto cede il 13,8% a seguito di un outlook peggiore del previsto per il 2017. RBS sale invece di quasi il 2% dopo i risultati, contribuendo al buon andamento del comparto bancario rispetto al resto del mercato. Alle 11,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 perde lo 0,64%, dopo aver toccato il livello più basso dal 17 ottobre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia