BORSE EUROPA incerte a metà seduta, bene comparto farma, banche

INDICE ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.070,97 -0,32 3.267,52 STOXX EUROPE 600 340,89 -0,25 365,81 STOXX BANCHE 152,16 -0,01 182,63 STOXX OIL&GAS 293,97 0,04 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 241,47 -0,44 285,56 STOXX AUTO 499,93 -0,02 565,06 STOXX TLC 291,20 -1,24 347,10 STOXX TECH 349,45 -0,52 355,86 LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Borse europee incerte a metà mattina, in una seduta volatile dominata da una sfilza di update sui risultati societari. Positivo in particolare il comparto farmaceutico e bene anche le banche, dopo dati rassicuranti da parte di Deutsche Bank. Alle 11,30 italiane lo STOXX 600 segna -0,25% dopo aver ballato tra segno più e segno meno dall'apertura di questa mattina. Pur non avendo fornito un timing per l'accordo con la giustizia Usa riguardo ad una multa miliardaria, Deutsche Bank ha comunicato un sorprendente utile netto nel terzo trimestre segnando un'apertura in netto rialzo per ripiegare leggermente. Tra gli altri bancari, bene anche la spagnola BBVA, che segna un rialzo del'1% dopo risultati migliori del previsto, con il raggiungimento del target sul capitale un anno in anticipo. Barclays segna un rialzo di quasi il 3% dopo aver reso noti profitti oltre le attese. La svizzera ABB cede il 6,3%, con gli ordini in calo per il sesto trimestre consecutivo e previsioni plumbee sulla loro risalita in seguito a Brexit ed elezioni Usa. La britannica Amec Foster crolla del 18%, peggior titolo dello Stoxx, dopo aver annunciato che il trading 2016 e 2017 sarà in linea con le attese del board. In discesa libera anche Berendsen che perde più del 15% dopo un profit warning dovuto a costi superiori del previsto. Il chipmaker franco-italiano STMicroelectronics guadagna invece quasi l'8% dopo aver stimato un miglioramento nei profitti 2016 grazie all'aumento della domanda di smartphone che sta sostenendo le vendite di chip. La svedese SCA sale del 4,5% grazie ad un utile più alto delle aspettative di mercato nel terzo trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia