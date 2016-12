BORSE EUROPA tornano in positivo, BP e Shell divergenti dopo risultati

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3067,02 0,39 3267,52 STOXX EUROPE 600 339,54 0,17 365,81 STOXX BANCHE 152,3 0,22 182,63 STOXX OIL&GAS 290,73 0,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 241,21 0,6 285,56 STOXX AUTO 500,81 0,41 565,06 STOXX TLC 289,8 -0,25 347,10 STOXX TECH 343,32 -0,23 355,86 LONDRA, 1 novembre (Reuters) - Le borse europee sono tornate in territorio positivo dopo avere ritracciato in mattinata, mentre i due giganti del settore petrolifero BP e Shell hanno preso direzioni opposte dopo i risultati trimestrali. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,15 italiane sale dello 0,17% a 339,54 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 guadagna lo 0,3%, il tedesco DAX lo 0,27% e il francese CAC 40 lo 0,21%. "Per BP il report si concentra di più sulle difficoltà del futuro. Con Shell il quadro complessivo è più incoraggiante per gli investitori", commenta Chris Beauchamp, market analyst di IG. ** Royal Dutch Shell sale del 3,3% dopo avere riportato un aumento del 18% nell'utile netto sottostante, sopra le attese, e aver annunciato che la spesa capitale del prossimo anno sarà nella parte bassa del range stimato. ** BP perde invece il 2,6%: ha quasi dimezzato gli utili nel terzo trimestre e tagliato i piani di investimento per il 2016 di un altro miliardo, anche se il contenimento dei costi ha aiutato la major petrolifera a superare le attese degli analisti. ** Standard Chartered lascia sul terreno il 5,7%, dopo che la banca ha riportato un'incertezza in termini di utili nel terzo trimestre. "C'è ancora molto lavoro da fare da parte del management per vedere un qualche margine di crescita e sollievo nei mercati chiave", dice Atif Latif, direttore di Guardian Stockbrokers. ** Il titolo che va meglio è Moneysupermarket Group (+8,6%): il sito di confronto dei prezzi va verso la sua migliore seduta in tre anni dopo avere riportato un trading forte e una crescita delle entrate. ** Il produttore di pneumatici Nokian guadagna il 7,1% dopo i risultati. ** La società di beni di consumo Orkla sale del 3,6% dopo i risultati. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia