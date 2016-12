BORSE EUROPA positive su notizie merger in Usa

INDICE ORE 9,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.101,57 0,78 3.267,52 STOXX EUROPE 600 346,78 0,72 365,81 STOXX BANCHE 152,17 1,26 182,63 STOXX OIL&GAS 299,45 0,64 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,42 0,92 285,56 STOXX AUTO 497,83 0,83 565,06 STOXX TLC 292,57 0,58 347,10 STOXX TECH 357,00 0,54 355,86 LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, sostenuto da Zodiac Aerospace e dai titoli media che beneficiano di notizie su movimenti di M&A negli Usa. Alle 9,35 italiane lo Stoxx 600 segna +0,72%. ** L'indice Stoxx dei bancari europei ha recuperato le perdite registrate dopo il voto sulla Brexit e sale ora di quasi un punto percentuale dal 23 giugno, data del referendum in Gran Bretagna. ** Zodiac Aerospace sale del 3% ed è il miglior titolo del paniere, supportato dalla attività di M&A nel settore, con Rockwell Collins che ieri ha chiuso un deal per l'acquisto di B/E Aerospace per 62 dollari ad azione in cash e titoli. ** Anche i titoli media e broadcast sono sotto i riflettori, con ITV che segna un +2,3% e Sky in salita dell'1,5 dopo che AT&T ha raggiunto un accordo per acquistare Time Warner per 85,4 mld di dollari nel weekend. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia