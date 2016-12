BORSE EUROPA deboli a metà seduta con Marine Harvest e Pearson

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3013,61 -0,38 3267,52 STOXX EUROPE 600 338,3 -0,49 365,81 STOXX BANCHE 143,16 0,1 182,63 STOXX OIL&GAS 291,36 -0,83 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 236,41 -0,02 285,56 STOXX AUTO 486,01 -0,39 565,06 STOXX TLC 286,03 0,02 347,10 STOXX TECH 346,85 -0,72 355,86 LONDRA, 17 Ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in ribasso a metà seduta, penalizzato da notizie poco incoraggianti sul business di aziende come il gruppo media Pearson e la norvegese Marine Harvest. Contribuiscono al mood negativo del mercato le dichiarazioni di ieri sera del numero uno di Federal Reserve Janet Yellen, secondo cui per ravvivare l'economia Usa servono soluzioni aggressive. ** Alle 11 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna una perdita di circa mezzo punto percentuale, con un ribasso complessivo del 7% da inizio anno. ** Pearson, tra i titoli peggiori del paniere europeo, perde circa il 10% dopo che l'azienda ha avvertito il mercato riguardo a condizioni di trading difficili. ** Marine Harvest cede il 4,2% dopo che la compagnia ha tagliato la guidance sui livelli di produzione 2016. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia