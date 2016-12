BORSE EUROPA in calo con settore minerario, giù titoli finanziari

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2966,16 -1,39 3267,51 FTSEUROFIRST300 1323 -0,99 1437,53 STOXX 600 335,46 -0,92 365,81 STOXX BANCHE 140,84 -1,5 182,63 STOXX OIL&GAS 287,66 -1,17 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,57 -2,07 285,56 STOXX AUTO 481,59 -1,61 565,06 STOXX TLC 280,56 -0,99 347,10 STOXX TECH 348,15 -0,69 355,86 LONDRA, 13 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono in deciso calo oggi, con i dati deludenti sul commercio cinese che hanno affossato il settore minerario, mentre Standard Life e Aegon scendono sui downgrade dei broker. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,30 italiane scende dello 0,92% a 335,46 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,68%, il tedesco DAX l'1,33% e il francese CAC 40 l'1,45%. ** Nel settore minerario BHP Billiton e Rio Tinto perdono rispettivamente il 4,5% e il 4,6%, dopo i dati negativi dalla Cina, primo consumatore mondiale di metalli, e il seguente downgrade di Citi. ** Standard Life scende del 5,4% dopo il taglio di Barclay's a 'underweight', mentre l'assicuratore Aegon perde il 6% circa dopo il downgrade di Societe Generale a 'hold' su timori legati agli Usa. ** TomTom perde il 9%: la società olandese ha annunciato che le vendite di navigatori sono risultate sotto le attese nel terzo trimestre. ** In calo anche i titoli Unilever (-2,3%) e Tesco (-2,1%), impegnate in una disputa sui prezzi in seguito al calo della sterlina provocato dal voto sulla Brexit. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia