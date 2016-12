BORSE EUROPA in lieve calo su crollo Ericsson

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3015,26 -0,18 3267,51 FTSEUROFIRST300 1340,98 -0,09 1437,53 STOXX 600 339,88 -0,09 365,81 STOXX BANCHE 143,47 0,36 182,63 STOXX OIL&GAS 293,33 0,81 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,35 0,74 285,56 STOXX AUTO 493,24 0,23 565,06 STOXX TLC 286,32 -0,01 347,10 STOXX TECH 353,05 -2,18 355,86 LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono in leggero calo, con il tonfo della svedese Ericsson che ha portato il settore tech ai minimi da un mese dopo un profit warning. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12 italiane scende dello 0,09% a 339,88 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde lo 0,3%, il tedesco DAX lo 0,13% e il francese CAC 40 lo 0,2%. ** Ericsson crolla del 17%. Ha toccato i minimi dal 2008 dopo aver avvertito che gli utili del terzo trimestre potrebbero essere "significativamente più bassi" delle attese, a causa di calo sempre più rapido registrato dalla divisione mobile broadband. Il maggior produttore mondiale di apparati per mobile network ha riportato un calo del 94% dell'utile operativo trimestrale e una diminuzione delle vendite della divisione core 'network'. "Sono vicini a toccare il fondo in termini di mobile ora... Non sono usciti con alcun prodotto nuovo o sorprendente, quindi non mi stupirei di vederli andare ancora peggio", commenta Jonathan Roy, advisory investment manager di Charles Hanover Investments. ** In calo nel settore anche Nokia (-4,5%), che si avvia a chiudere la seduta con la maggiore perdita giornaliera dal 27 giugno. ** In controtrend la tedesca Lufthansa, che guadagna il 3,4% dopo un upgrade da parte di Kepler Cheuvreux, e la compagnia aerea low cost EasyJet , a +2% dopo l'emissione di un bond. ** La britannica PageGroup, specializzata nella selezione di personale, estende i guadagni dopo la seduta di ieri, durante la quale ha riportato risultati migliori delle attese: sale del 5,2% dopo una serie di upgrade del target price. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia