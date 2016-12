BORSE EUROPA positive, Deutsche Bank e Pearson spingono rally

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3020,9 0,75 3267,51 STOXX 600 345,79 0,75 365,81 STOXX BANCHE 140,87 0,61 182,63 STOXX OIL&GAS 286,88 1,12 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,6 0,5 285,56 STOXX AUTO 492,38 1,56 565,06 STOXX TLC 296,34 0,9 347,10 STOXX TECH 369,45 0,21 355,86 LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono positive oggi, con Deutsche Bank ai massimi da due settimane dopo le recenti perdite e Pearson, il più grande editore al mondo nel settore scolastico, che guadagna dopo commenti incoraggianti di Morgan Stanley. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,40 italiane sale dello 0,75% a 345,79 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dell'1,55%, il tedesco DAX dello 0,6% e il francese CAC 40 dello 0,88%. ** Deutsche Bank guadagna lo 0,4%, dopo i minimi toccati venerdì prima che il titolo recuperasse sull'aspettativa di un accordo celere con le autorità Usa su una multa multimiliardaria. Il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, ha detto che non vede ragioni per cui Deutsche Bank non possa risolvere i propri problemi. "Deutsche Bank dovrebbe essere ben attrezzata per affrontare questa mancanza di fiducia nel breve termine", scrive HSBC in una nota ai clienti. ** Il titolo Pearson sale di oltre il 5,8% ed è quello con la performance migliore nell'ambito dello STOXX 600, dopo che Morgan Stanley ha detto che è improbabile un profit warning da parte della società, "il che significa che le azioni potrebbero riprendersi improvvisamente con i risultati del terzo trimestre". ** L'indice FTSE 250 che si concentra sulle mid-cap britanniche cresce di oltre l'1,8% a massimi record, mentre l'FTSE 100, dominato da società internazionali, ha superato i 7.000 punti per la prima volta da metà 2015, aiutato da una sterlina più debole dopo il voto sulla Brexit. ** BMW guadagna quasi il 2,6% e aiuta il relativo indice a salire di oltre l'1,5%, dopo che Exane BNP Paribas ha alzato il target price della società automobilistica a 87 euro da 70. ** Il titolo Intertek sale del 4,3% circa dopo che Jefferies ha modificato la valutazione a 'buy' da 'underperform' e alzato il target price. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia