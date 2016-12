BORSE EUROPA in ripresa dopo minimo 1 settimana, peggiorano bancari

INDICI ORE 10,37 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2986,67 0,36 3267,52 STOXX EUROPE 600 340,57 0,17 365,81 STOXX BANCHE 138,35 0,08 182,63 STOXX OIL&GAS 272,04 -0,58 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,06 -0,36 285,56 STOXX AUTO 475,18 -0,29 565,06 STOXX TLC 295,74 0,51 347,10 STOXX TECH 364,03 0,11 355,86 LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Borse europee in ripresa stamani, dopo il minimo da una settimana toccato ieri, sulla scia dei guadagni delle piazze asiatiche galvanizzate dopo il primo dibattito tv tra i candidati alla presidenza Usa, Hillary Clinton e Donald Trump, che i mercati hanno letto come una vittoria della ex first lady. Molti investitori sembrano preferire la candidata democratica mentre sono in pochi fare previsioni su come una vittoria del tycoon repubblicano potrebbe incidere sul commercio internazionale e sull'economia interna statunitense. Secondo un sondaggio della Cnn per il 62% degli intervistati Clinton ha avuto la meglio, contro il 27% che ha indicato Trump. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,40 italiane guadagna lo 0,36% a 340,49 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 è sostanzialmente piatto, il tedesco DAX è poco sopra la parità e il francese CAC 40 guadagna lo 0,3%. ** L'indice STOXX Europe 600 Banking viaggia sulla parità, assottigliando il guadagno di inizio seduta. Il peggiore è l'indice STOXX OIL&GAS che perde oltre mezzo punto. ** Deutsche Bank perde lo 0,20% restando a minimi record mentre Commerzbank lascia sul terreno circa un punto e mezzo dopo l'indiscrezione stampa di ieri di circa 9.000 esuberi da gestire nei prossimi anni nell'ambito di una piano di ristrutturazione. ** Particolarmente vivace la merchant bank britannica Close Brothers che dopo aver guadagnato fino al 3,5% sui risultati, perde circa mezzo punto. ** Pesante perdita di circa il 3,5% per il produttore e distributore britannico di materiali per idraulica e riscaldamento Wolseley che, a causa delle condizioni del mercato, ha annunciato la chiusura di 80 centri di distribuzione in UK e il taglio fino a 800 posti di lavoro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia