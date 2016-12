BORSE EUROPA in rialzo sostenute da titoli bancari ed energia

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2962,81 0,94 3267,52 STOXX 600 341,18 0,99 STOXX BANCHE 140,95 1,02 182,63 STOXX OIL&GAS 275,17 1,5 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 232,66 1,04 285,56 STOXX AUTO 476,59 1,25 565,06 STOXX TLC 292,48 0,84 347,10 STOXX TECH 357,1 0,97 355,86 LONDRA, 19 settembre (Reuters) - Le borse europee hanno iniziato la settimana al rialzo, segnando un piccolo rimbalzo dopo due settimane di fila di perdite, trainate oggi dai titoli di banche e società dell'energia. L'indice paneuropeo STOXX 600, finito venerdì a un minimo da sei settimane, sale dello 0,7% ma resta in calo del 7% nel bilancio da inizio anno. ** A sostegno dell'indice un rimbalzo dei bancari che venerdì erano stati affossati dal forte ribasso di Deutsche Bank dopo che la banca tedesca ha dichiarato che il Dipartimento della Giustizia Usa chiede 14 miliardi di dollari per chiudere un'indagine riguardante la vendita di titoli legati ai mutui immobiliari. ** Royal Bank of Scotland sale dell'1,3%, dopo che Investec ha alzato il suo rating sul titolo a "hold" da "sell". Continua invece a calare Deutsche Bank, oggi in rosso dell'1,4%, dopo il -8,5% segnato venerdì. ** I prezzi del petrolio più elevati hanno alimentato gli acquisti sul settore, con l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas che sale dell'1,6%. ** Il rialzo delle quotazioni del petrolio è avvenuto dopo che il Venezuela ha detto che i produttori OPEC e non-OPEC sono vicini a chiudere un accordo sulla produzione e mentre i combattimenti in Libia fanno crescere i timori che gli sforzi per riavviare le esportazioni di greggio possano essere vanificati. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia