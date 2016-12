BORSE EUROPA negative, verso calo maggiore da giugno

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2991,83 -2,01 3267,51 FTSEUROFIRST300 1337,19 -1,67 1437,53 STOXX BANCHE 143,36 -2,95 182,63 STOXX OIL&GAS 280,64 -2,16 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 234,41 -2,23 285,56 STOXX AUTO 477,89 -2,87 565,06 STOXX TLC 296,09 -1,24 347,10 STOXX TECH 351,19 -1,8 355,86 LONDRA, 12 settembre (Reuters) - Le borse europee sono in territorio ampiamente negativo, sulla scia dei mercati asiatici, avviandosi al calo maggiore da quasi tre mesi mentre gli investitori scommettono su un possibile rialzo dei tassi a breve termine negli Stati Uniti. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,45 italiane scende dell'1,73% a 339,53 punti. L'indice delle banche perde il 2,95%. All'inizio del mese lo STOXX 600 ha raggiunto il livello più alto da gennaio, grazie a un rally di oltre il 10% dopo i minimi toccati in seguito al voto sulla Brexit. Ma oggi ha il segno meno per la terza seduta di fila, dopo che dalla Bce non sono arrivate novità su tassi e misure di stimolo. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde l'1,5%, il tedesco DAX l'1,9% e il francese CAC 40 l'1,9%. Sell off in Asia per azioni e titoli di Stato, con i mercati che si chiedono anche se i programmi di stimolo messi in campo dalle banche centrali a livello mondiale non stiano raggiungendo i limiti della loro efficacia. Tre funzionari della Federal Reserve parleranno oggi, e alcuni investitori ritengono che prepareranno il terreno per un rialzo dei tassi già la prossima settimana. "I protagonisti del mercato... ritengono possibile un rialzo a settembre", commenta Ana Thaker, market economist di PhillipCapital UK, dicendo che la volatilità del mercato avrà un impatto limitato sulla decisione della Fed. "Penso che la Fed terrà conto dei movimenti del mercato. Comunque non credo che possano permettersi di basare la loro decisione su questo". L'indice di volatilità (+18,8%), un indicatore del nervosismo degli investitori, è balzato ai massimi dall'inizio di agosto. ** Il titolo della società tedesca del settore energetico E.ON è quello che perde di più (-13,7%), dopo lo spin off della divisione Uniper. ** Il titolo Linde, società tedesca del settore gas, perde il 7,6% dopo che la fusione con Praxair è saltata. ** Associated British Food lascia sul terreno il 7,9% dopo i risultati, con i trader che citano scambi fiacchi per il marchio principale Primark, nonostante la società abbia alzato le previsioni per la seconda volta in due mesi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia