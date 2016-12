BORSE EUROPA vicino a massimi 8 mesi, sale Micro Focus

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3092,03 0,01 3267,52 FTSEUROFIRST300 1381,01 0,11 1437,53 STOXX BANCHE 146,6 0,69 182,63 STOXX OIL&GAS 291,03 0,15 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,8 0,13 285,56 STOXX AUTO 499,21 0,05 565,06 STOXX TLC 303,1 0,47 347,10 STOXX TECH 363,41 -0,23 355,86 LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Le borse europee hanno guadagnato terreno oggi e si mantengono vicine ai massimi da otto mesi, con la società di software Micro Focus che sale dopo un accordo con Hewlett Packard Enterprise. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 10,55 italiane sale dello 0,15% a 350,97 punti. Finora l'indice ha perso quest'anno il 4% circa, nonostante il rally degli ultimi due mesi rispetto ai minimi toccati a giugno dopo il referendum sulla Brexit. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,53%, il tedesco DAX perde lo 0,05% e il francese CAC 40 guadagna lo 0,06%. Molti investitori attendono la riunione della Bce, che si svolgerà in giornata. Ci si aspetta che l'eurozona abbia bisogno di altri stimoli da parte della Bce, che potrebbero però non arrivare dalla riunione odierna. Crescita e inflazione restano deboli, ma la banca centrale europea ha già utilizzato molti degli strumenti a sua disposizione, per cui il presidente Mario Draghi probabilmente ha argomenti sufficienti per aspettare a intervenire. Tuttavia sembra solo questione di mesi prima che la Bce adotti nuove misure di stimolo. ** Il titolo della britannica Micro Focus balza del 16,3% dopo avere stretto un accordo da 8,8 miliardi di dollari per la fusione con gli asset software non-core di Hewlett Packard Enterprise. ** In controtrend Rocket Internet : la società tedesca di investimenti e-commerce perde oltre il 4,6% dopo aver tagliato la valutazione del suo negozio online di arredo casa Home24. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia