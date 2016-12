BORSE EUROPA a massimi 2 settimane, sale Commerzbank

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3045,18 0,48 3267,51 FTSEUROFIRST300 1360,66 0,26 1437,53 STOXX BANCHE 144,65 2,13 182,63 STOXX OIL&GAS 286,19 0,02 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,22 1,47 285,56 STOXX AUTO 488,37 0,46 565,06 STOXX TLC 300,41 0,46 347,10 STOXX TECH 363,42 -0,08 355,86 LONDRA, 31 agosto (Reuters) - Le borse europee oggi segnano un nuovo massimo da due settimane, con i rialzi di società come la tedesca Commerzbank e la francese Bouygues che compensano ampiamente le perdite dei minerari. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,45 italiane guadagna lo 0,27% a 345,67. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 scende dello 0,04%, il tedesco DAX dello 0,09% mentre il francese CAC 40 sale dello 0,62%. C'è richiesta per i titoli finanziari. Secondo gli analisti, però, gli investitori sono riluttanti a prendere scommesse importanti prima di una serie di dati economici in arrivo dagli Stati Uniti, che potrebbero fornire indicazioni sui tempi di un aumento dei tassi di interesse Usa. ** Commerzbank guadagna oltre il 3,8%, dopo che il tedesco Manager Magazin ha scritto che Deutsche Bank aveva preso in considerazione una fusione. Ipotesi oggi smentita dall'AD di Deutsche Bank, John Cryan, raffreddando seppur solo provvisoriamente gli acquisti sul titolo Commerzbank. Cryan ha anche detto che l'Europa ha bisogno di più fusioni tra banche perché il settore divenga più profittevole. ** Deutsche Bank sale di quasi il 2,6%, l'assicuratore olandese Aegon di quasi il 4,7%. ** Il titolo Bouygues guadagna circa il 4%: il gruppo industriale francese ha nominato due nuovi vice AD e ha ribadito l'impegno a migliorare la redditività quest'anno dopo un incremento degli utili nel primo semestre grazie a una migliore performance della divisione telefonica. ** In territorio negativo il settore minerario, che perde l'1,25% sulla scia del calo dei prezzi dei metalli. I titoli Anglo American, Fresnillo, BHP Billiton e Rio Tinto perdono tra il 2,1% e il 2,4%. ** Tonfo per Grafton : il distributore di materiali da costruzione lascia sul terreno quasi il 10,7% dopo avere annunciato i risultati del primo semestre e aver detto che la domanda in Gran Bretagna è relativamente piatta dopo il voto per la Brexit. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia