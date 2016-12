BORSE EUROPA salgono tra dubbi su rialzo tassi Usa a settembre

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3029,53 1,03 3267,51 FTSEUROFIRST300 1357,28 0,51 1437,53 STOXX BANCHE 141,05 1,42 182,63 STOXX OIL&GAS 286,06 0,68 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 228,39 0,77 285,56 STOXX AUTO 484,94 1,02 565,06 STOXX TLC 300,92 0,48 347,10 STOXX TECH 363,35 1,19 355,86 LONDRA, 30 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in aumento oggi, con gli investitori sempre più dubbiosi sulla possibilità che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse Usa a settembre. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,10 italiane guadagna lo 0,51% a 344,94. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 sale dello 0,12%, il tedesco DAX dell'1,01% e il francese CAC 40 dell'1%. "Negli ultimi due giorni... le possibilità (di un rialzo dei tassi Usa) si sono ridotte tornando alla situazione precedente alle parole di (Janet) Yellen di venerdì", ha commentato Dafydd Davies, partner di Charles Hanover Investments, riferendosi all'intervento della presidente della Federal Reserve a Jackson Hole della settimana scorsa. "Il mercato ne ha tratto un qualche sollievo". Gli investitori ora attendono i dati di venerdì sugli occupati Usa non agricoli, alla ricerca di indicazioni sulla tempistica del rialzo dei tassi. ** Il titolo della tedesca Wirecard è quello che guadagna di più, a +4,1%, dopo che Barclays ha migliorato il rating a 'overweight' da 'equal weight' e ne ha alzato il target price. ** Bunzl sale dell'1,98% dopo aver superato le aspettative di utile nel primo semestre. La società britannica attiva nell'outsourcing ha anche detto di non attendersi un impatto significativo dalla Brexit. ** In controtrend il titolo della società belga di investment holding Ackermans & Van Haaren, che lascia sul terreno il 4,73% e si avvia verso la perdita percentuale su base giornaliera maggiore da cinque mesi dopo avere riportato risultati deboli nel primo semestre. ** Il settore che perde di più (-0,73%) è quello delle materie prime , con il calo del prezzo del rame che pesa sui minerari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia