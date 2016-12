BORSE EUROPA in calo, pesano farmaceutici, minerario e fiducia Germania

INDICI ORE 11,57 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2.988,18 -0,68 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.346,25 -0,72 1.316,39 STOXX BANCHE 138,66 -0,65 194,21 STOXX OIL&GAS 281,69 -0,60 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,41 -1,11 228,22 STOXX AUTO 478,91 -1,30 481,95 STOXX TLC 299,66 -0,26 297,60 STOXX TECH 357,37 -0,68 290,51 LONDRA, 25 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo trascinate al ribasso dai titoli farmaceutici e del settore minerario. L'indice europeo STOXX 600, che ieri ha chiuso in rialzo, oggi alle 11,14 cala dello 0,88%, con tutti i comparti accompagnati dal segno meno. Sulle aspettative degli investitori pesano anche i dati, al di sotto delle previsioni, della fiducia delle imprese tedesche in agosto e le attese per il tradizionale appuntamento informale dei banchieri centrali a Jackson Hole nello stato del Wyoming, dove è atteso per domani l'intervento del presidente della Fed, Janet Yellen. ** Brillano i titoli del gruppo svizzero Sunrise communications, malgrado l'andamento del fatturato in calo, ma inferiore alle attese. La società ha anche confermato gli obiettivi per l'anno. ** Glencore perde anche oggi intorno al 4%, dopo aver annunciato ieri risultati al di sotto delle attese. ** I titoli del gruppo della distribuzione Ahold crescono sopra l'1% dopo che la società ha informato di risultati per il secondo trimestre sopra le aspettative. Indiscrezioni di stampa hanno fatto balzare i titoli di Gfk Il settimanale tedesco WirtschaftsWoche ha scritto che gli azionisti di maggioranza stanno pensando ad una fusione o a una possibile vendita: dopo una crescita del 9% le azioni viaggiano ancora oltre il 5%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia