BORSE EUROPA in rialzo in seduta contrastata, Glencore pesa su minerario

INDICI ORE 11,17 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3011,2 0,58 3267,52 FTSEUROFIRST300 1357,8 0,46 1437,53 STOXX BANCHE 139,13 1,68 182,63 STOXX OIL&GAS 283,55 0,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 230,68 0,28 285,56 STOXX AUTO 486,01 0,49 565,06 STOXX TLC 300,93 0,14 347,10 STOXX TECH 359,68 0,22 355,86 LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Le borse europee si portano in territorio positivo in una seduta contrastata, mentre il titolo Glencore sprofonda, pesando sul settore minerario. L'indice europeo STOXX 600, che ieri ha chiuso in rialzo, oggi alle 11,17 sale di 0,49%. ** La britannica Glencore perde oltre il 4% dopo aver riportato un calo dell'Ebitda del primo semestre del 13%. ** L'indice delle materie prime perde l'1,3% circa, dopo la brillante seduta di ieri, spinto al ribasso dai prezzi del rame vicini ai minimi da sei settimane. ** I titoli esposti in Sudafrica come Investec e Old Mutual perdono intorno al 3%, dopo che il ministro delle Finanza sudafricano è stato trattenuto dalla polizia, causando un crollo del rand ai minimi da un mese. ** Il gruppo farmaceutico AstraZeneca perde lo 0,4% dopo l'accordo per vendere a Pfizer la divisione antibiotici, operazione stimata in oltre 1,5 miliardi di dollari. ** In controtendenza, viaggia in territorio positivo la svedese SCA che svetta di oltre il 10% dopo aver annunciato un piano di scissione in due diverse società quotate. ** Tonica anche la britannica WPP che guadagna oltre il 6%, ai massimi, dopo che la società del settore pubblicitario ha superato le previsioni di vendite nette nei primi sei mesi.