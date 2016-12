RPT-BORSE EUROPA positive grazie a costruzioni e settore minerario

(Corregge refusi) INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2.984,92 0,83 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.348,16 0,65 1.316,39 STOXX BANCHE 135,18 1,14 194,21 STOXX OIL&GAS 282,03 0,19 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,14 0,94 228,22 STOXX AUTO 483,85 0,84 481,95 STOXX TLC 299,42 0,32 297,60 STOXX TECH 357,85 0,64 290,51 LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Le borse europee sono spinte al rialzo dall'annuncio di crescita degli ordini superiore alle attese da parte del costruttore Persimmon che ha accompagnato il rimbalzo del settore minerario dopo la flessione di ieri. L'indice europeo STOXX 600, che ieri ha chiuso in rialzo, oggi a metà seduta sale di circa lo 0,7%, con tutti gli indici di settore positivi. In particolare brilla il settore minerario che in corso di seduta si muove intorno al 2% premiando le aziende del comparto, sostenuto dal recupero del prezzi del rame: BHP Billiton, Glencore e Anglo American hanno avuto aumenti fra il 2,4 e 3,1%. ** I titoli Persimmon hanno guadagnato oltre il 4% dopo che l'azienda ha comunicato che le prenotazioni di case sono aumentate del 17% al luglio 2016 rispetto all'anno precedente. L'annuncio deve aver spazzato via le nubi che si addensavano sul settore dopo il referendum sulla Brexit. Anche i titoli delle altre compagnie di costruzione sono cresciuti: Taylor Wimpey , Barratt Developments e Bellway sono saliti fra il 4,0 5,7%. ** Le azioni della società di accessori per computer Logitech sono state penalizzate dal taglio del rating da parte di Ubs, da buy a neutral. La società di rating ha motivato la decisione con un riferimento al fatto che ci potrebbe essere un contrazione della crescita delle vendite. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia