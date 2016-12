BORSE EUROPA positive, brilla Syngenta dopo via libera Usa a Opa ChemChina

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2978,35 0,34 3267,52 FTSEUROFIRST300 1344,16 0,33 1437,53 STOXX BANCHE 134,31 0,99 182,63 STOXX OIL&GAS 282,55 -0,3 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 227,51 0,93 285,56 STOXX AUTO 482,96 0,67 565,06 STOXX TLC 300,12 0,88 347,10 STOXX TECH 357,08 0,28 355,86 LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Le borse europee sono spinte al rialzo dall'annuncio che l'Opa lanciata dai cinesi di ChemChina sul gruppo chimico farmaceutico Syngenta ha avuto il via libera dalle autorità statunitensi. L'indice europeo STOXX 600, che aveva chiuso in perdita la settimana scorsa, oggi a metà seduta sale dello 0,8%, con quasi tutti i settori in nero salvo gli indici dei titoli energetici. I mercati mostrano i caratteristici volumi sottili del periodo estivo. ** I titoli del gruppo farmaceutico svizzero Syngenta, specializzato in fitofarmaci e sementi, guadagnano l'11,9%, dopo che le autorità americane che controllano gli investimenti esteri hanno dato il via libera all'accordo fra la società e ChemChina firmato a febbraio, e quindi all'offerta della compagnia cinese da 43 miliardi di dollari. ** Le azioni della società irlandese Kingspan salgono di oltre il 5% dopo la diffusione di risultati semestrali superiori alle aspettative. La società ha anche detto che di non prevedere effetti a causa della Brexit. ** Calano oltre il 3% invece i titoli del gruppo Getinge, società svedese di apparecchiature mediche, a causa dell'uscita dell'AD, Alex Myers, che ha lasciato l'incarico dopo appena 17 mesi per divergenze con gli altri membri del Cda. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia