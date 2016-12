BORSE EUROPA verso maggiore calo settimanale ultimi due mesi

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2972,45 -0,76 3267,52 FTSEUROFIRST300 1342,62 -0,52 1437,53 STOXX BANCHE 133,25 -1,21 182,63 STOXX OIL&GAS 286,25 -0,01 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 226 -1,55 285,56 STOXX AUTO 477,57 -1,45 565,06 STOXX TLC 298,64 -0,8 347,10 STOXX TECH 356,27 0,06 355,86 LONDRA, 19 agosto (Reuters) - Le borse europee sono avviate a chiudere la peggior seduta degli ultime sette settimane, a stento sostenute dai titoli energetici che hanno beneficiato del rialzo del prezzo del petrolio contenendo le perdite. L'indice europeo STOXX 600, che ieri si era mosso al rialzo, oggi a metà seduta perde quasi lo 0,7% e quasi tutti i settori sono in rosso. I mercati, che mostrano i caratteristici volumi sottili del periodo estivo, sono in attesa di capire che cosa deciderà Federal Reserve in tema di tassi. ** La maglia nera della giornata va ai titoli di Vopak, la maggior società mondiale di stoccaggio, che perdono il 6,6%, dopo che il gruppo olandese ha fatto sapere che i risultati del primo semestre subiranno l'impatto di impairment test. ** Il gruppo tedesco Metro sono stati spinti al ribasso dalla diffusione di una nota di Bernestein che ha tagliato il rating alla società motivandolo con i mancato rispetto dei target, di debole progressione dei margini e di necessità di un aumento di capitale. ** I titoli William Hill sono saliti oltre il 3% dopo la rinuncia all'opa da parte di Rank Group e 888 Holdings. ** Le azioni di Bp e Statoil hanno fatto da tiro al settore guadagnando rispettivamente lo 0,6% e l' 1,42%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia