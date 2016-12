BORSE EUROPA deboli, calano Wienerberger, Carlsberg dopo risultati

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2992,74 -0,78 3267,52 FTSEUROFIRST300 1347,06 -0,42 1437,53 STOXX BANCHE 135 -0,6 182,63 STOXX OIL&GAS 281,84 -0,7 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 228,85 -0,87 285,56 STOXX AUTO 483,88 -0,73 565,06 STOXX TLC 301,91 0,21 347,10 STOXX TECH 354,95 -1,03 355,86 LONDRA, 17 agosto (Reuters) - Le borse europee sono deboli con il produttore di mattoni austriaco Wienerberger, la Carlsberg e l'assicuratore britannico Admiral in flessione dopo i risultati. L'indice europeo STOXX 600, che ha toccato a inizio settimana il massimo da sette settimane, cala dello 0,4% attorno alle 10,50. Da inizio anno perde circa il 7%. ** Wienerberger è tra i peggiori della giornata con un calo dell'8,5% dopo un warning sull'impatto negativo per l'effetto valutario del calo della sterlina dopo la Brexit. ** Admiral scende del 7,6%, dopo recenti massimi, per aver detto che il suo rapporto di solvibilità è stato intaccato dopo lo shock di giugno in seguito al referendum britannico. ** Carlsberg cala del 4,3% per una semestrale leggermente peggiore delle attese e nonostante abbia confermato le sue prospettive per il 2016. ** Bene invece la società di costruzioni Balfour Beatty, che sale del 7,6% e recupera tutte le perdite post Brexit dopo aver ripreso a dare dividendo. ** La banca olandese Abn Amro sale del 4,8% dopo risultati trimestrali migliori delle attese e aver annunciato di voler espandersi a livello internazionale per la prima volta dalla crisi finanziaria. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia