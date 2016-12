BORSE EUROPA in calo su aspettative rialzo tassi Usa, sale Alstom

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2985,63 -0,82 3267,51 FTSEUROFIRST300 1346,55 -0,46 1437,53 STOXX BANCHE 138,92 -0,42 182,63 STOXX OIL&GAS 283,4 -0,83 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 226,49 -0,31 285,56 STOXX AUTO 477,84 -1,11 565,06 STOXX TLC 298,93 -0,49 347,10 STOXX TECH 357,32 -0,58 355,86 MILANO, 29 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo stamani, dopo che rappresentanti di primo piano della Fed hanno alimentato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse Usa quest'anno, mentre Alstom è in controtrend dopo aver vinto un contratto. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,55 italiane perde lo 0,43% dopo i guadagni della seduta precedente. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX scende dello 0,7% e il francese CAC 40 dello 0,9%. Chiuso per festività il mercato britannico. Venerdì, alla riunione annuale della Federal Reserve dei banchieri centrali, la presidente della Fed Janet Yellen ha dichiarato che la possibilità di un rialzo dei tassi si è rafforzata, senza però fornire una tempistica. Il vicepresidente Stanley Fischer successivamente ha detto che il discorso di Yellen è coerente con le attese di un possibile rialzo quest'anno. Nessun indice è in territorio positivo. ** Il settore Oil & Gas è uno di quelli che vanno peggio: lascia sul terreno lo 0,82%, zavorrato dal calo dei prezzi del greggio. Total perde l'1,24%. ** Stada perde lo 0,85%. L'investitore Active Ownership Capital è riuscito a convincere gli azionisti della società tedesca del settore farmaceutico a rimuovere il presidente del board di supervisione, ma non a mettere il proprio candidato. ** In controtendenza Alstom, a +2,64%: il gruppo francese di trasporti ha firmato un accordo da 1,8 miliardi di euro per la progettazione e costruzione di 28 nuovi treni ad alta velocità per l'operatore Usa Amtrak. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia