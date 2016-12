BORSE EUROPA contrastate, sale Henkel su prospettive utili

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3031,22 0,42 3267,52 FTSEUROFIRST300 1356,18 0,15 1437,53 STOXX BANCHE 136,87 -0,2 182,63 STOXX OIL&GAS 277,71 -0,76 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,84 -0,09 285,56 STOXX AUTO 492,48 0,11 565,06 STOXX TLC 303,21 -0,39 347,10 STOXX TECH 360,6 0,18 355,86 LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Le borse europee sono contrastate con il mercato alle prese con una serie di risultati societari tra cui brilla Henkel, che ha alzato le prospettive di profitto, mentre cala K+S dopo un profit warning. Attorno alle 11,00, in Germania, Henkel sale del 3,9% dopo risultati che hanno superato le aspettative e grazie al fatto che la società ha migliorato la sua guidance sul margine operativo. ** Cala invece il titolo minerario K+S, che perde circa il 7% dopo aver detto di aspettarsi un utile operativo più che dimezzato nel 2016. ** Cala anche Thyssenkrupp, in ribasso dell'1,3% dopo che il fatturato del terzo trimestre ha deluso le attese. Fuori della Germania, il peggior ribasso è di Old Mutual, in calo del 6% circa, dopo aver riportato un calo degli utili del 9%, performance peggiore delle attese. ** Old Mutual segna il peggior ribasso dello STOXX 600, poco mosso a 343.70 punti. Tra i titoli che soffrono di più oggi, ci sono minerari e petroliferi. Il Brent è sceso in scia a Wall Street e all'azionario asiatico, dopo i dati che hanno mostrato un inatteso aumento nelle scorte di greggio Usa. ** Tra i titoli al rialzo, GN Store Nord sale del 7%, migliore dello STOXX 600, dopo aver registrato una forte crescita trimestrale. ** Il gruppo finanziario belga KBC sale del 5% grazie alla crescita degli utili su base annua mostrata nel secondo trimestre. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia