BORSE EUROPA positive grazie al rialzo dei bancari

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2992,52 0,63 3267,52 FTSEUROFIRST300 1346,44 0,12 1437,53 STOXX BANCHE 135,38 1,61 182,63 STOXX OIL&GAS 277,81 0,09 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 231,01 1,96 285,56 STOXX AUTO 486,88 0,79 565,06 STOXX TLC 302,81 0,11 347,10 STOXX TECH 355,98 -0,2 355,86 LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Le Borse europee sono intonate positivamente in avvio di settimana, con il sostegno dei titoli di alcune grandi banche. Lo STOXX 600 guadagna intorno alle 11,30 lo 0,2% con gli operatori che citano anche, tra i fattori di supporto al mercato, il rally dei mercati americani venerdì dopo i forti dati sull'occupazione. ** L'indice settoriale dei bancari europei sale di 1,7% grazie al rialzo del 2,8% di Barclays dopo che Exane BNP Paribas ha alzato la raccomandazione a "outperform" da "neutral". ** Le azioni dell'operatore di servizi postali olandese PostNL balzano del 12%, migliore dell'indice STOXX 600, dopo che la società ha confermato i suoi target per quest'anno e con gli analisti sorpresi in positivo per il rafforzamento della posizione patrimoniale. ** Airbus è in flessione dell'1,7% dopo che l'agenzia anti frode britannica ha avviato una indagine formale per sospetta frode, abuso d'ufficio e corruzione in relazione a vendite di aerei. ** Secondo i dati di Thomson Reuters StarMine, il 61% delle aziende dello STOXX 600 ha superato le attese o ha avuto dati in linea nel secondo trimestre, sebbene gl utili siano in media del 15% più bassi dello scorso anno. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia