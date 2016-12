BORSE EUROPA positive a metà seduta con lusso e auto

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3006,66 0,93 3267,52 FTSEUROFIRST300 1351,97 0,37 1437,53 STOXX BANCHE 133,34 0,59 182,63 STOXX OIL&GAS 285,21 0,53 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 224,06 0,89 285,56 STOXX AUTO 488,66 2,34 565,06 STOXX TLC 303,43 0,37 347,10 STOXX TECH 360,57 0,75 355,86 LONDRA, 27 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi, con il comparto auto e il lusso a sostenere il mercato con trimestrali positive per compagnie di spicco come LVMH e Peugeot. ** Alle 12 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,37%. ** La francese LVMH sale del 7,5% avviandosi alla sua migliore performance giornaliera dal febbraio 2015. A spingere il titolo verso l'alto vendite oltre le attese nel secondo trimestre, aiutate da una solida domanda negli Usa e dal miglioramento del commercio in Asia, eccetto il Giappone. ** Le concorrenti Christian Dior e Kering guadagnano rispettivamente il 3,8 e il 2,3%. ** Bene anche il settore auto con un +2,3%, dopo la trimestrale positiva di Peugeot che balza dell'8,8. ** Volkswagen sale del 3% dopo che nell'ambito dell'accordo da 14,7 mld di dollari per le emissioni truccate in Usa, un giudice federale ha dato la sua approvazione preliminare ieri per il buy back di 475.000 veicoli. ** Tra i titoli migliori dello STOXX 600 il gruppo di IT francese Atos , che guadagna l'8% dopo aver migliorato il suo outlook. ** Guadagna l'8% anche la tv britannica ITV, grazie al miglioramento deisuoi ricavi da pubblicità. ** Anche il settore turistico, molto penalizzato di recente, è in modesta salita oggi, con Air France tra gli altri che segna un progresso del 3,5% dopo un miglioramento degli utili dovuto al calo dei costi. ** Le concorrenti IAG, Ryanair Holdings e Lufthansa segnano rialzo tra l'1,6 e il 4,2%. ** Tra i titoli in ribasso, Deutsche Bank perde oltre il 4% dopo revenus deludenti nel secondo trimestre. ** La francese Ingenico crolla del 12%, peggiore giornata dal 2003, dopo i risultati del primo semestre. ** BASF perde il 2,6% dopo un calo dei profitti trimestrali. ** La britannica Essentra cede il 7% dopo un downgrade di JP Morgan. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia