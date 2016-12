BORSE EUROPA deboli con banche e petroliferi a metà seduta

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2960,91 -0,41 3267,52 FTSEUROFIRST300 1341,69 -0,24 1437,53 STOXX BANCHE 131,51 -1,14 182,63 STOXX OIL&GAS 279,02 -1,55 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 221,07 -0,77 285,56 STOXX AUTO 473,6 0,83 565,06 STOXX TLC 302,48 -0,5 347,10 STOXX TECH 356,68 0,06 355,86 L'azionario europeo è debole a metà seduta appesantito da banche e petroliferi, con Commerzbank tra i titoli più penalizzati dopo un secondo trimestre deludente per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali. Alle 12 italiane lo STOXX 600 perde lo 0,26% dopo aver toccato ieri il massimo da un mese, pur rimanendo in calo del 7% da inizio anno. Commerzbank perde più del 6% dopo aver comunicato che il profitto operativo e il margine di capitale sono scesi nel secondo trimestre a causa dell'esposizione della banca su pensioni e debito sovrano italiano. L'indice bancario europeo cede l'1,55%, settore in assoluto più debole con gli investitori molto cauti in attesa dei risultati degli stress test degli istituti europei in calendario per venerdì. Il comparto resta il peggiore quest'anno, a causa dei timori legati alla riduzione dei margini in presenza di tassi ultra-bassi. Tra i titoli bancari, Monte dei Paschi di Siena, Deutsche Bank e UniCredit registrano cali tra il 4 e l'8%. BP perde il 2,9% dopo una trimestrale deludente, in un settore petrolifero generalmente in rosso a causa del calo dei prezzi del greggio. Tra i titoli al rialzo, la francese Faurecia sale del 4% dopo aver migliorato l'outlook 2016; il chipmaker AMS segna un +6% dopo aver annunciato utili trimestrali forti, mentre la finlandese UPM-Kymmene registra un progresso del 3,7% dopo conti oltre le attese. Goldman Sachs afferma che la stagione delle trimestrali è iniziata con sorprese moderatamente positive nei comparti dei beni industrali, dei servizi e delle materie prime. Il real estate, i beni personali e le tlc sono invece i settori peggiori. Circa un quinto delle compagnie dello STOXX 600 hanno comunicato i risultati sinora e per la fine della settimana tale quota salirà alla metà, dice sempre Goldman. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia