BORSE EUROPA positive con Ryanair, sostegno da dati Ifo

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2992,49 0,68 3267,52 FTSEUROFIRST300 1353,27 0,68 1437,53 STOXX BANCHE 134,21 0,41 182,63 STOXX OIL&GAS 289,56 0,06 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 223,66 1 285,56 STOXX AUTO 473,29 1,67 565,06 STOXX TLC 306,51 0,92 347,10 STOXX TECH 356,92 0,92 355,86 LONDRA 25 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è intonato al rialzo grazie ai forti rialzi della compagnia aerea low-cost Ryanair e della William Hill, oggetto di una offerta di acquisto. L'indice pan-europeo STOXX 600 ha inoltre incrementato marginalmente il rialzo dopo la diffusione dei dati Ifo dalla Germania. Alle 10,40 sale dello 0,7%, avvicinando il livello precedente il risultato del referendum sulla Brexit. Nonostante l'indicatore tedesco abbia segnalato una caduta a 108,3 in luglio dal 108,7 del mese prima, si è trattato di un risultato superiore al consensus Reuters di 107,5. ** Ryanair sale del 5,7% dopo aver detto che resta valido l'obiettivo di utili record quest'anno, sebbene la compagnia abbia avvisato che potrebbe ancora dover rivedere la guidance dato che la Brexit ha creato una elevata incertezza. ** William Hill è balzata dell'8,5% dopo che il gruppo di scommesse online 888 Holdings e il gestore di casinò Rank Group hanno annunciato un'alleanza con l'obiettivo di fare un'offerta di acquisto. ** Le azioni della francese SEB hanno toccato un massimo record dopo la diffusione dei risultati. ** L'indice STOXX 600 ha recuperato circa 10 punti percentuali dal minimo registrato dopo il voto sulla Brexit a giugno ma resta in rosso del 6% circa da inizio anno. Il rally recente dell'indice ha iniziato a mostrare segni di pausa nel corso della scorsa settimana e gli strategist della Goldman Sachs restano cauti sulle prospettive a breve del mercato. ** Le banche europee aspettano i risultati degli stress test europei venerdì 29 tra i timori per le sofferenze di alcune banche italiane e mentre le azioni della Deutsche Bank hanno toccato il minimo record questo mese. L'indice dei bancari italiani FTSE Italia All Share Banks è oggi poco variato ma resta in rosso del 50% circa da inizio 2016.