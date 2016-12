BORSE EUROPA deboli a metà seduta con titoli trasporto aereo

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2950,44 -0,56 3267,52 FTSEUROFIRST300 1339,29 -0,43 1437,53 STOXX BANCHE 133,34 -0,29 182,63 STOXX OIL&GAS 289,6 -0,48 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 222,3 -0,73 285,56 STOXX AUTO 465,43 -0,13 565,06 STOXX TLC 294,94 -1,77 347,10 STOXX TECH 353,42 355,86 LONDRA, 21 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, appesantito dal calo dei titoli del trasporto aereo, dopo che Lufthansa ha emesso un profit warning. ** Alle 11,45 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,43%, con molti investitori cauti in attesa del board Bce di oggi. ** La banca centrale europea terrà con ogni probabilità i tassi invariati, ma potrebbe dare indicazioni circa il rafforzamento delle misure di stimolo per rivitalizzare crescita e inflazione. ** I titoli delle linee aeree sono in netto ribasso tra i timori di un calo generalizzato delle partenze nel turismo per la paura di nuovi attentati e disordini dopo quanto avvenuto a Nizza e in Turchia. ** Lufthansa scivola dell'8% dopo aver diramato un allarme sui profitti, mentre la rivale Air France-KLM cede il 4,3% e EasyJet il 4,5%. ** "Il settore è sotto pressione. Noi non abbiamo alcun titolo aereo al momento, ma abbiamo piuttosto posizioni in tech e pharma", commenta Francois Savary, chief investment officer di Prime Partners a Ginevra. ** Tra i tecnologici anche oggi si segnalano positivamente SAP e ARM, che sale dopo il takeover di Softbank. ** Bene anche la svizzera del software Temenos che sale quasi del 6% dopo risultati trimestrali oltre le attese. ** In rialzo la farmaceutica Roche dopo risultati positivi, titolo difensivo, secondo Savary, grazie al solido dividendo e ai buoni profitti in un mercato attualmente molto incerto. ** Sale anche il marchio del lusso Hermes (+3,3%) dopo aver detto di vedere un aumento della sua profittabilità nel primo semestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia