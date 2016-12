BORSE EUROPA deboli a metà seduta, sale Zalando

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2919,02 -1,02 3267,52 FTSEUROFIRST300 1327,28 -0,81 1437,53 STOXX BANCHE 130,35 -1,35 182,63 STOXX OIL&GAS 288,54 -0,86 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 220,57 -1,12 285,56 STOXX AUTO 450,41 -2,12 565,06 STOXX TLC 299,94 -0,73 347,10 STOXX TECH 343,13 -0,42 355,86 LONDRA, 19 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è in territorio negativo a metà seduta sui minimi di una settimana, con Trelleborg e AkzoNobel in calo su outlook deludenti e i minerari deboli sul ribasso dei prezzi dei metalli. Alle 11,40 italiane, il paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,81%, dopo una chiusura in marginale rialzo ieri. L'olandese AkzoNobel segna un -5% dopo aver comunicato una trimestrale sopra le attese ma avvertendo che la volatilità del cambio e il persistere di pressioni deflazionistiche mettono a rischio i risultati. La svedese Trelleborg cede il 5,5%, peggior titolo dello STOXX Europe 600, dopo un netto ribasso delle vendite nel secondo trimestre e previsioni di una domanda ancora più debole di qui in avanti. Anche i minerari perdono terreno, con lo STOXX Europe 600 Basic Resources in diminuzione del 2,7% sulla scia del calo dei prezzi dei metalli. Rio Tinto, BHP Billiton e Anglo American perdono tra il 2,7 e il 3,3%. I bancari lasciano sul terreno oltre l'1%, dopo una sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di regole per il salvataggio delle banche. Sul lato positivo troviamo invece Zalando che balza del 17% dopo aver migliorato le previsioni di utile e riportato un netto aumento delle vendite nel secondo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia