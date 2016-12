BORSE EUROPA su massimi tre settimane, occhi su BoE

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2962,56 1,24 3267,52 FTSEUROFIRST300 1339,22 0,97 1437,53 STOXX BANCHE 130,97 1,72 182,63 STOXX OIL&GAS 295,06 1,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 222,38 0,79 285,56 STOXX AUTO 460,08 2,19 565,06 STOXX TLC 303,84 0,62 347,10 STOXX TECH 334,11 1,25 355,86 LONDRA, 14 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è sui massimi delle ultime tre settimane a metà seduta oggi, sostenuto dalla forza di auto e commodities e nell'attesa che in giornata la Banca d'Inghilterra annunci il suo primo taglio dei tassi in sette anni per sostenere l'economia britannica dopo la Brexit. Alle 11,50 italiane l'FTSEurofirst 300 sale di quasi l'1%, sui massimi dal 23 giugno, data del referendum per l'uscita dei britannici dall'Ue. "L'azionario europeo ha recuperato la gran parte del terreno perduto dopo lo shock di Brexit. E la principale, forse la sola ragione è che ha anticipato la risposta delle banche centrali", commenta Philippe Gijsels, responsabile della ricerca di Bnp Paribas Fortis a Bruxelles. "Una taglio dei tassi da parte della BoE è quasi certo". I minerari sono nuovamente molto acquistati, con lo STOXX di settore in rialzo di circa il 2% grazie alla salita dei prezzi dei metalli. Bene anche il comparto energia con un +1,2% sul rincaro del greggio. Anglo American, Rio Tinto e Glencore registrano progressi tra l'1,8 e il 3,5%. Anche i bancari risalgono, con l'indice settoriale che sale dell'1,7%, sostenuto dal +4,2% di Deutsche Bank e dal 5,8 di UniCredit. Ad ogni modo il comparto perde quasi il 30% da inizio anno. In ultimo le auto, molto sensibili alle condizioni economiche generali, salgono di oltre il 2%. BMW, Fiat e Daimler registrano rialzi tra il 2,1 e il 3,3%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia