BORSE EUROPA ritracciano da massimi 7 settimane, pesano titoli industria

INDICI ORE 11,05 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3032,31 -0,47 3267,51 FTSEUROFIRST300 1359,06 -0,3 1437,53 STOXX BANCHE 136,46 -0,5 182,63 STOXX OIL&GAS 284,92 0,58 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 232,41 -0,63 285,56 STOXX AUTO 490,76 -0,75 565,06 STOXX TLC 302,56 -0,61 347,10 STOXX TECH 361,47 -0,08 355,86 LONDRA, 16 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo stamani, dopo avere toccato i massimi da 7 settimane. A pesare sono i titoli del settore industriale, sulla scia della revisione al ribasso dell'outlook 2016 da parte della società svizzera Schindler. ** L'indice FTSEurofirst 300 alle 11,05 italiane scende dello 0,3% e il paneuropeo STOXX 600 dello 0,32%. ** Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 scende dello 0,14%, il tedesco DAX dello 0,36% e il francese CAC 40 dello 0,3%. ** In territorio positivo il settore delle materie prime (+2,6%), grazie ai risultati che hanno spinto i titoli minerari. ** Il produttore di ascensori Schindler Holding perde il 5% dopo aver tagliato la previsione di crescita per l'anno in corso, a causa della crescente incertezza dell'edilizia cinese e della recessione in Brasile che pesano sull'andamento della società svizzera. ** Il titolo Rotork, società britannica specializzata nella produzione di attuatori, lascia sul terreno il 4%, dopo che HSBC ha rivisto il rating a 'reduce' da 'hold'. ** K&S in calo dello 0,11%, ai minimi da tre anni: la società tedesca che produce fertilizzante di potassio ha lasciato sul terreno il 12% circa dopo l'annuncio dei risultati la scorsa settimana. ** In controtendenza nello STOXX 600 il titolo Geberit, che guadagna il 4,6%: la società svizzera che produce articoli sanitari ha superato le attese con i risultati del secondo trimestre. ** Sale anche Linde, a +7,9%, dopo che una fonte ha riferito che il fornitore Usa di gas Praxair è impegnato in colloqui preliminari per l'acquisto della società tedesca, operazione che darebbe vita a un leader del mercato del valore di oltre 60 miliardi di dollari. ** La compagnia mineraria cilena Antofagasta, quotata a Londra, guadagna il 6,4% dopo avere riportato un aumento degli utili nel primo semestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia