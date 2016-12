BORSE EUROPA in buon rialzo dopo tre sedute negative

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2769,79 2,68 3267,52 FTSEUROFIRST300 1252,61 2,41 1437,53 STOXX BANCHE 123,49 3,62 182,63 STOXX OIL&GAS 268,87 1,45 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 214,21 4,44 285,56 STOXX AUTO 426,97 2,28 565,06 STOXX TLC 287,75 3,61 347,10 STOXX TECH 307,21 2,11 355,86 LONDRA, 28 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi dopo tre sedute negative seguite alla Brexit, con gli investitori che sperano in un intervento coordinato delle banche centrali in risposta alle perdite registrate dai mercati. ** A sostenere il mood, anche la risalita dei prezzi del petrolio. ** Alle 11,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale di quasi il 2,5%, ieri aveva ceduto oltre il tre e mezzo per cento. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +2,3%, il Dax tedesco +2,1%, mentre il francese CAC 40 sale del 2,6%. ** Il comparto bancario britannico ed europeo, che più aveva sofferto nei giorni scorsi, vede tra gli altri Barclays a +6,3% e Deutsche Bank a +3,5%. ** In buona salita anche Volkswagen (+4,3%) dopo che una fonte ha detto che si sta avvicinando un accordo del valore di 15 miliardi di dollari con circa 500.000 proprietari di auto diesel e le autorità regolatrici Usa per lo scandalo sulle emissioni. ** Bene anche i petroliferi, con il greggio in ripresa anche a causa di un possibile sciopero in Norvegia, più grande produttore europeo. ** Secondo Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest, uno dei fattori che sta contribuendo a placare il mercato è che non ci sono segnali secondo cui i politici britannici ed europei ricorreranno in fretta all'articolo 50 del Trattato Ue, che mette in moto il meccanismo effettivo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. ** "Dato il potente sell-off delle ultime sedute, questa mancanza di fretta sta aiutando ad allentare la tensione sui mercati", commenta. ** Altri analisti si mantengono più cauti, puntando il dito sulle persistenti pressioni sul mercato britannico, come il downgrade del rating sovrano da parte di Standard & Poor's e Fitch ieri. ** "E' il classico rimbalzo del 'gatto morto'", dice Joe Rundle, capo del trading di ETX Capital. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia