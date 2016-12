BORSE EUROPA poco mosse in vista Brexit, commodity sotto pressione

INDICI ORE 11,05 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2951,88 0,31 3267,52 FTSEUROFIRST300 1329,24 0,17 1437,53 STOXX BANCHE 145,19 0,81 1 82,63 STOXX OIL&GAS 278,66 -0,44 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,06 0,46 285,56 STOXX AUTO 472,14 -0,07 565,06 STOXX TLC 307,32 -0,02 347,10 STOXX TECH 324,17 0,02 355,86 21 giugno (Reuters) - L'azionario europeo si muove attorno alla parità a metà mattina, sebbene le commodity siano sotto pressione dopo il calo dei titoli minerari ed energetici. L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 sale di 0,2 punti percentuali dopo l'impennata del 3,7% registrata ieri. Il FTSE 100 cede lo 0,1% appesantito dal debole andamento del rame (-0,5%) per i timori sull'eccesso di offerta a livello globale. Anglo American , BHP Billiton e Rio Tinto cedono tutti tra l'1,3 e l'8%. Lo STOXX Europe 600 sulle risorse di base, che è salito di più del 4% ieri, perde lo 0,9. Va da sé che gli investitori sono cauti in vista di giovedì 23, quando in Gran Bretagna si voterà per decidere se restare o meno nell'Unione europea. Occhi puntati anche sugli interventi dei presidenti di Bce e Federal Reserve. Mario Draghi parlerà a Bruxelles, davanti alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, mentre Janet Yellen interverrà alla commissione bancaria del Senato. I principali istituti centrali al mondo stanno predisponendo piani d'azione per rispondere alle turbolenze dei mercati in caso di Brexit, anche con interventi coordinati. ** Kion perde lo 0,6% dopo punte di quasi il 5%. Il produttore di elevatori ha raggiunto un'intesa per rilevare Dematic con un investimento complessivo di 3,25 miliardi di dollari. ** Whitbread sale del 3% dopo aver annunciato vendite in aumento dell'8% nel primo trimestre. ** La francese Bouygues balza dell'1,6%. Kepler Cheuvreux ha alzato il rating del gruppo a "buy" da "reduce". Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia